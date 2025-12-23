FirenzeViola L'agente di Ranieri in esclusiva: "È serenissimo, la fascia non è un problema. Futuro? Noi a posto alla Fiorentina, ma chiedete al nuovo direttore"

In un momento così delicato come quello che sta attraversando la Fiorentina ci sono giocatori che si stanno rilanciando, come Fabiano Parisi, e giocatori invece che stanno attraversando un momento delicato come Luca Ranieri, privato della fascia da capitano dopo un confronto con l'allenatore Paolo Vanoli. I due, oltre a condividere la maglia viola, condividono anche lo stesso procuratore, ovvero Mario Giuffredi, che ha parlato dei propri assistiti in un'intervista esclusiva rilasciata a FirenzeViola.it nel corso della quale ha sottolineato il buon momento dell'esterno ex Empoli grazie anche a continuità e fiducia dell'allenatore e gettato acqua sul fuoco per quanto riguarda l'episodio della fascia per il centrale mancino. Anche se, sul mercato, ha passato idealmente la palla alla dirigenza viola senza chiudere definitivamente nessuna porta.

Parisi sta trovando continuità e fiducia, è il suo miglior momento in viola?

"Un giocatore che sente la fiducia del proprio allenatore è normale che sia contento".

In precedenza però non era riuscito ad esprimersi come sta facendo adesso con una certa continuità.

"Io non ho mai avuto dubbi sui miei giocatori, i dubbi ce li aveva chi lo ha allenato precedentemente. Il campo parla per lui".

Lei ha in scuderia anche l'ormai ex capitano della Fiorentina Ranieri, come commenta la decisione di Vanoli di dare la fascia a De Gea?

"Il ragazzo è serenissimo. Il problema è dei giornalisti non del giocatore. Adesso si deve pensare solo a salvare la Fiorentina, è quello il vero problema, non farne una questione individuale o personale".

In città circola la voce che il mercato di gennaio possa coinvolgere anche Ranieri, lei cosa ne pensa?

"Questo lo dovete chiedere a chi verrà a fare il direttore tra poco (confermando l'ormai prossimo arrivo di Paratici alla Fiorentina ndr). Noi siamo a posto alla Fiorentina".