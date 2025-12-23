Richardson confessa: "Voglio andarmene in inverno. Nizza la mia priorità"

Amir Richardson, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a L'Equipe nel corso della quale ha lanciato un segnale forte nei confronti dell'ambiente viola aprendo di fatto ad una sua cessione a gennaio: "In tutta trasparenza, ho avuto momenti complicati fuori dal campo (ha perso suo padre, l'ex giocatore di basket Micheal Ray Richardson, a novembre) ma in termini di campo, sono stato bravo negli ultimi mesi. Confesso di non aver compreso appieno il mio destino. L'ex allenatore (Stefano Pioli) mi ha detto che contava su di me, il club non voleva lasciarmi andare, tranne che a fine agosto. Ma poi non ho quasi mai giocato. È come se non fossi più lo stesso giocatore ai loro occhi. Quindi, onestamente, preferisco andarmene questo inverno.

Destinazione? Nizza è il mio posto preferito. Sono cresciuto li, dove ancora vive mia madre. So che la squadra sta attraversando un periodo difficile, ma resta un club molto valido in Ligue 1. I momenti difficili capitano a tutti. Il Nizza è chiaramente la mia priorità".