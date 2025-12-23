Le priorità di Paratici, il Corriere Fiorentino: "Stima Vanoli, poi spogliatoio e mercato"

vedi letture

Il Corriere Fiorentino si concentra sull'arrivo di Paratici, con la svolta definitiva che è arrivata a metà della scorsa settimana e, in particolare, mercoledì. Un blitz a Londra del d.s. Roberto Goretti e del d.g. Alessandro Ferrari, buono appunto per definire gli ultimi dettagli e lasciare al prossimo dirigente l’opportunità di prendersi qualche giorno prima di (storia di domenica) far arrivare il proprio sì. Il quotidiano si domanda quali saranno le priorità del dirigente una volta sbarcato a Firenze.

Sicuramente per lasciare la Premier League e rimettersi in discussione in una squadra che rischia la B, significa che ha ottenuto ampie garanzie: tecniche, economiche e sulla possibilità di agire in grande autonomia. Vanoli ha la sua stima e l'intenzione è ribadirgli la massima fiducia perché sia lui a condurre nell’operazione salvezza. Discorso diverso, e non potrebbe essere altrimenti, per il futuro a lungo termine. Quella però è un’altra partita, e verrà giocata più avanti. Chiarito questo aspetto, ne restano due che si tengono tra loro: la gestione dello spogliatoio e il mercato.