Notte da sogno per Belotti: l'ex viola fa l'esordio in Champions a 31 anni

12 febbraio 2025. Andrea Belotti difficilmente dimenticherà questa data e la serata vissuta al Louis II di Montecarlo. A 31 anni, quando sembrava che l’occasione di calcare i grandi palcoscenici europei fosse ormai sfumata, l'ex attaccante, tra le altre, di Fiorentina e Como ha finalmente esordito in Champions League, subentrando al 78’ nell’andata dei playoff tra Monaco e Benfica.

Il Gallo, approdato in Portogallo nell’ultimo giorno di mercato, ha preso il posto del match-winner Vangelis Pavlidis (risultato finale di 1-0 per i lusitani) e ha dato il suo contributo alla vittoria della squadra di Lisbona, mettendosi come sempre al servizio della squadra. Meglio tardi che mai. Alla fine il debutto è arrivato, un riconoscimento arrivato tardi per un giocatore che, forse, avrebbe potuto calcare prima il più prestigioso torneo per club se non avesse scelto di restare legato al Torino per sette stagioni. Né alla Roma né alla Fiorentina era riuscito a ottenere la qualificazione alla Champions League, ma il classe 1993 si era comunque messo in evidenza recentemente sul piano internazionale, grazie ai sette gol segnati tra Conference ed Europa League con giallorossi e viola (oltre ai sei nelle qualificazioni di EL con il Torino nel 2019/20).