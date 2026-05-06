Niente riscatto per Nico all'Atletico. Ma il suo futuro può ancora essere a Madrid

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Nonostante l'infortunio e una stagione chiusa già in anticipo, Nico Gonzalez non ha ancora chiaro quale sarà il suo futuro. L'ex esterno d'attacco della Fiorentina, infatti, non verrà riscattato a fine stagione dall'Atletico Madrid poiché le condizioni per il suo obbligo inserito l'anno scorso dai Colchoneros non si sono verificate. Servivano infatti 21 presenze ne LaLiga da almeno 45 minuti l'una per trasformare il trasferimento da temporaneo a definitivo. Per dire addio a quella Juventus che un anno prima l'aveva acquistato dalla Fiorentina per 33 milioni di euro più bonus. E invece su 24 presenze ben otto sono durate meno di un tempo, solo 16 partite di campionato sono durate più di un tempo.

A fare il punto sul futuro dell'argentino, però, è TMW, ribadendo che l'Atletico Madrid è comunque interessato alla possibilità di riscattare il suo cartellino, seppur a cifre più basse rispetto ai 32 milioni di euro pattuiti la scorsa estate. Probabile quindi che nelle prossime settimane arrivi una nuova offerta alla Juventus, col club bianconero che a quel punto valuterà o meno se accettarla. Soprattutto, a quel punto, a fare le sue valutazioni sarà anche Luciano Spalletti dato che la scorsa estate non fu lui ad avallare la cessione dell'argentino. Di un calciatore che al manager di Certaldo può fare decisamente comodo per il 4-3-3 che verrà.