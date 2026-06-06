Nico Gonzalez vuole restare a Madrid. La Juve tratta con l'Atletico per Sorloth

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La Juventus sta cercando di spingere con l'Atletico Madrid per acquistare Alexander Sorloth, possente centravanti dei Colchoneros che i bianconeri gradirebbero per rifare l'attacco di Spalletti. Complice l'addio a zero di Dusan Vlahovic e la separazione praticamente certa con Lois Openda e Jonathan David, la dirigenza juventina ha messo nel mirino il norvegese e per poterci arrivare sta pensando di utilizzare Nico Gonzalez come pedina di scambio, o comunque per facilitare l'affare. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, l’argentino ex Fiorentina intende restare a Madrid dopo aver concluso una stagione soddisfacente in prestito e aver legato con il tecnico Simeone; ora la palla passa ai club che devono dirimere la questione.

Puro volendo puntare ancora su di lui, l’Atletico infatti non ha riscattato Nico ai 32 milioni pattuiti con la Juve l’estate scorsa, non facendo raggiungere al giocatore l’ammontare di minuti e presenze necessario per far diventare l’acquisto definitivo, per poter rinegoziare le condizioni e ottenere uno sconto. Le due società stanno continuando a trattare e la fiducia di una conclusione positiva è in crescita. La Continassa vorrebbe incassare attorno ai 30 milioni ma si potrebbe chiudere a 25 più bonus, così da toccare quota 27-28 milioni. Lo scenario quindi sembra positivo e favorevole perché non c’è dubbio che trovare un’intesa per Nico Gonzalez (che ha già trovato un principio di accordo con il club spagnolo fino al 2030) sarebbe il viatico migliore per arrivare a Sørloth.