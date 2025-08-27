Nico Gonzalez come Comuzzo: ha detto no all'Al Ahli. Rimane l'opzione Atletico Madrid

Nico Gonzalez continua a vivere da separato in casa con la Juventus. A fare il punto sull'ex viola è Tuttomercatoweb.com, l'argentino valutato dalla Vecchia Signora trenta milioni di euro a metà luglio ha detto di no a una proposta economicamente molto allettante arrivata dalla Saudi Pro League, più precisamente dall'Al Ahli. Nella stagione che si concluderà con la Coppa del Mondo il calciatore argentino vuole restare in un contesto competitivo e per questo motivo ha fatto sapere di esser disposto a lasciare il club bianconero solo per una società altrettanto importante.

Quel club potrebbe essere l'Atletico Madrid, società che da settimane è in contatto con la Juventus e che è interessata al giocatore. Le parti hanno discusso di un possibile scambio con il terzino Nahuel Molina che farebbe il percorso opposto, ma al momento lo scambio non è decollato. E allora i colchoneros hanno chiesto Nico in prestito, ricevendo un no della Juventus che vuole 30 milioni di euro. Non è escluso però che entro lunedì la società bianconera possa aprire a un'uscita a titolo temporaneo del calciatore argentino (magari con un prestito ben pagato) così da far spazio a destra a un calciatore più congeniale al progetto tecnico della società torinese.