Social De Gea e l'allenamento particolare con le palline da ping pong: "Mani pronte, mente pronta"

Non il solito allenamento per il capitano viola David De Gea. Il portiere della Fiorentina ha mostrato sui propri canali social una curiosa sessione di lavoro, utilizzando alcune palline da ping pong per mettere alla prova riflessi e reattività. Un esercizio insolito, ma utile per allenare velocità e coordinazione.

Le immagini sono state pubblicate dallo stesso estremo difensore viola sul suo profilo Instagram, con la frase "Mani pronte - mente pronta" a descrizione del post.