FirenzeViola Brescianini e il problema alla caviglia: filtra ottimismo, non pare grave

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Dalla Fiorentina filtra ottimismo sulle condizioni di Marco Brescianini: il problema alla caviglia non sembra qualcosa di grave

La nota più stonata della serata di Vicarage Road, che ha visto la Fiorentina battere per 1-0 il Watford con rete di Piccoli, è certamente il problema alla caviglia di Marco Brescianini. L'ex Atalanta è stato costretto al cambio dopo pochi secondi dall'inizio del secondo tempo, dopo un movimento innaturale che gli ha portato dolore alla caviglia e l'ha fatto subito accasciare a terra. Alla fine si è scelto di non rischiarlo e dopo poco, il giocatore è stato sostituito da Viery.

Le condizioni attuali

Secondo quanto filtra dalla Fiorentina, però, l'infortunio occorso a Brescianini non desta grande preoccupazione. Dopo la partita il calciatore è stato controllato dallo staff medico di Fabio Grosso e per il momento il problema accusato dall'ex Frosinone non pare niente di grave. Le sue condizioni, naturalmente, saranno valutate ancora di più nel corso delle prossime ore.