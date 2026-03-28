Udinese, Zaniolo sarà riscattato. Ma le modalità sono due

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L'ex viola Nicolò Zaniolo ad Udine è tornato ad essere un giocatore importante. Per questo, come confermato anche da Gianluca Nani, il giocatore sarà riscattato. La formula come scrive Tuttomercatoweb potrebbe variare visto che diverse squadre hanno messo gli occhi su di lui dopo la buona stagione. La prima opzione è riscattare Zaniolo per 10 milioni, mentre un'altra strada sarebbe quella di versare 5 milioni e il 50% della futura rivendita. Dipenderà molto anche da chi busserà alla porta da qui fino a giugno.