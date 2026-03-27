Dzeko: "L'Italia è la grande favorita, ma crediamo in noi stessi"

Dzeko: "L'Italia è la grande favorita, ma crediamo in noi stessi"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 17:00Ex viola
di Redazione FV

L'ex attaccante della Fiorentina, Edin Dzeko, ora in forza allo Schalke 04, ha parlato ai media dopo la vittoria contro il Galles. Queste le sue parole sulla loro prossima sfidante, gli Azzurri del CT Gennaro Gattuso: "Ora affronteremo l’Italia, che è una grande favorita, ma giocheremo davanti ai nostri tifosi e crediamo in noi stessi". 