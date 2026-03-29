Coppa Italia Femminile, le formazioni ufficiali della semifinale di ritorno tra Juventus e Fiorentina
Alle ore 18 ci sarà a Biella il fischio d’inizio del ritorno delle semifinali di Coppa Italia femminile tra Fiorentina e Juventus. Dopo lo 0-2 subito nell’andata, le viola sono chiamate a un’impresa per cercare di riequilibrare il punteggio. Entrambe le squadre arrivano dall’amaro pareggio in campionato, e nel prossimo fine settimana si ritroveranno di fronte per uno scontro diretto in campionato che potrebbe avere un peso importante in chiave europea. Ma prima, tutta l’attenzione è sulla Coppa Italia. Queste le formazioni ufficiali del match:
JUVENTUS: Rusek; Carbonell, Lenzini, Salvai, Harviken; Vansgaard, Schatzer, Walti, Thomas; Palma, Beccari. A disposizione: Mallardi, Martinazzi, Perry, Kullberg, Rosucci, Calligaris, Krumbiegel, Moretti, Ferreira Pinto, Cambiaghi, Rasmussen. All.: Massimiliano Canzi
FIORENTINA: Fiskerstrand; Woldvik, Van Der Zanden, Faerge, Johansen; Catena, Severini, Cherubini; Bonfantini, Janogy, Eriksdottir. A disposizione: Bettineschi, Bartalini, Wijnants, Toniolo, Lombardi, Orsi, Tryggvadottir, Omarsdottir, Curmark, Filangeri. All.: Pablo Pinones Arce
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