Angeloni su Galloppa: "È pronto per il salto. Contenti di aver fornito membri allo staff di Vanoli"

Angeloni su Galloppa: "È pronto per il salto. Contenti di aver fornito membri allo staff di Vanoli"FirenzeViola.it
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di Redazione FV

Il direttore del settore giovanile della Fiorentina, Valentino Angeloni, ha parlato ai microfoni di Sportitalia, queste alcune le sue parole su Galloppa e su altri tecnici passati dalla Primavera Viola: "Galloppa è pronto per il salto? Assolutamente si, Daniele è pronto per il salto. Ha capacità, è bravo, la squadra ha un'espressione di gioco, un grande lavoratore. Lavora su tanti aspetti e la dimostrazione è quello che riusciamo a fare. Poi si vince, si perde, però la squadra ha un'identità, i ragazzi sono migliorati sotto tutti i punti di vista. Daniele è pronto, infatti è stato chiamato quando la società ha avuto la necessità, ha fatto bene, si è fatto apprezzare.

Allo stesso modo Aquilani ha fatto il suo stesso percorso, sta facendo molto bene a Catanzaro e questo mi e ci fa molto piacere. Sono persone per bene, vere e con valori che si trasmettono sul campo e ai ragazzi, questo è motivo d'orgoglio. Il lavoro del settore giovani è anche quello di formare persone così. Quando è arrivato il mister Vanoli il preparatore atletico della Primavera e il match analyst sono saliti in prima squadra".