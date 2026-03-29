Dodo va ko, La Nazione: "Molto contrariato. In dubbio per Verona"
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L’edizione odierna de La Nazione si sofferma sull’infortunio occorso a Dodo nell’allenamento a porte aperte di ieri al Viola Park. Il brasiliano è apparso molto contrariato - si legge - Nelle prossime ore (da domani con ogni probabilità) sono previsti gli accertamenti per chiarire l’entità dell’infortunio, che ha fatto pensare a un problema ai flessori della coscia destra. Difficile ipotizzare i tempi di recupero ma è chiaro che la trasferta di Verona è a rischio.
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