Dodo va ko, La Nazione: "Molto contrariato. In dubbio per Verona"

Dodo va ko, La Nazione: "Molto contrariato. In dubbio per Verona"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 08:15Primo Piano
di Redazione FV

L’edizione odierna de La Nazione si sofferma sull’infortunio occorso a Dodo nell’allenamento a porte aperte di ieri al Viola Park. Il brasiliano è apparso molto contrariato - si legge - Nelle prossime ore (da domani con ogni probabilità) sono previsti gli accertamenti per chiarire l’entità dell’infortunio, che ha fatto pensare a un problema ai flessori della coscia destra. Difficile ipotizzare i tempi di recupero ma è chiaro che la trasferta di Verona è a rischio. 