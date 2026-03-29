Ancora Parisi: "Dopo il Verona silenzio irreale. Futuro? Viola a vita"

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Fabiano Parisi, terzino viola, si è così espresso al Corriere dello Sport - Stadio sui 10 milioni spesi dalla Fiorentina nell'estate del 2023 per prelevare il suo cartellino dall'Empoli: "Penso che il club abbia speso bene quei soldi. Fin dal primo giorno sono felice di essere in un club così importante, di far parte di questa famiglia".

E il futuro?

"Ho rinnovato la scorsa estate fino al 2029, ma mettendo insieme le ambizioni mie con quelle della società posso guardare avanti per un futuro comune ancora più lungo".

Una data: 14 dicembre, Fiorentina-Verona 1-2, Fiorentina ultima con 6 punti. Che cosa vi siete detti nello spogliatoio?

"Nulla, perché c'era un silenzio quasi irreale. Sui volti di ognuno di noi si leggeva tensione. A livello mentale è molto difficile modificare e stravolgere in corsa gli obiettivi. La Fiorentina non meritava di stare in quella posizione e ovviamente siamo stati un po’ sorpresi dalla situazione, ma l'importante è rimettersi in gioco sempre. C'erano tantissime partite e la strada era ancora lunga: con tanto impegno e tanto lavoro ci stiamo tirando fuori. E non era assolutamente facile".