Moreno: "Ora chiudo le partite con più energia e in modo migliore"

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Matias Moreno, difensore di proprietà della Fiorentina, oggi in prestito al Levante, ha parlato a margine di una sessione di autografi al Centre Commercial Arena. Ecco le sue dichiarazioni: "Per quanto mi riguarda, gli infortuni e le difficoltà mi hanno impedito di avere continuità e di mantenere il mio livello. Per questo ho dovuto cambiare alcune abitudine nella mia vita personale, pendermi più cura di me stesso. Ora riesco a chiudere le partite con più energia e in modo decisamente migliore".