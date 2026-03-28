Ambrosini ammette: "Emozionato per l'Italia dopo i gol di Tonali e Kean"

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Intervistato stamani da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista viola Massimo Ambrosini ha parlato dell'Italia vista a Bergamo giovedì sera, contro l'Irlanda del Nord: "In difficoltà nel primo tempo perché si è portata in campo quello che speravamo di non portare, ovvero un po’ di paura e di tensione. Era inevitabile visti i precedenti. Dopo il gol di Tonali a inizio ripresa c’è stata come... una liberazione e la squadra è stata più bella. Se il punteggio fosse rimasto ancora sullo 0-0, la frenesia sarebbe aumentata ulteriormente. In casi come questo rischi di perdere ordine e gli azzurri non lo hanno fatto. Anche se, a parte un paio di lampi nei primi minuti, l’Irlanda del Nord non ci ha mai messo in difficoltà".

Ambrosini, poi risponde così all'emozione provata dopo il gol di Tonali e il raddoppio di Kean: "Devo ammettere che sono piacevolmente sorpreso dal fatto che sono riuscito ad emozionarmi. Prima da italiano e poi da amico di Rino. Visto quello che era successo in passato, un po’ tutti abbiamo vissuto con senso di disperazione il trovarci di nuovo agli spareggi, ma adesso abbiamo fatto il primo pezzettino di strada e siamo felici".