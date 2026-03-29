FirenzeViola Da Beltran a Sohm, da Richardson a Sottil: tutti i viola in prestito pronti a tornare a giugno

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C'è un esercito di 27 calciatori pronti a tornare a Firenze a fine stagione. Dopo una stagione piena di dubbi e incertezze, la Fiorentina accoglierà a giugno molti ritorni dai vari prestiti dei calciatori tesserati, con il club gigliato che dovrà poi deciderne il futuro anche in base a questo finale di stagione e a chi sarà la prossima guida tecnica.Ecco chi sono i 27 giocatori che torneranno a varcare le porte e i campi del Viola Park il 30 giugno 2026:

I "big" in prestito con diritto di riscatto

Partiamo da coloro che hanno vestito la maglia viola in più occasioni. Simon Sohm, arrivato nel corso dell'ultima sessione estiva di mercato dal Parma per la cospicua cifra di 15 milioni di euro, è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni al Bologna nel mercato di gennaio, dopo le deludenti prestazioni con i viola. Il centrocampista svizzero sta sorprendendo Sartori e Di Vaio con le sue prestazioni. Proprio per questo motivo la società rossoblù si prenderà del tempo per decidere dell'eventuale riscatto. Tra i centrocampisti in prestito con diritto di riscatto c'è anche Amir Richardson, passato al Copenaghen nel mercato invernale, con il quale ha fino a questo momento collezionato solo 3 presenze. Considerando anche l'elevato riscatto a 9 milioni è probabile che il marocchino torni in maglia viola, per poi essere ceduto nuovamente in prestito. Stesso destino è quello che vedrà con tutta probabilità M'Bala Nzola. L'attaccante angolano è stato, come Richardson e Sohm, ceduto in prestito con diritto di riscatto nell'ultima sessione di mercato al Sassuolo. La società neroverde potrà garantirsi le prestazioni dell'ex Pisa per 3,5 milioni di euro al termine del campionato. Poi ci sono Matias Moreno e Nicolas Valentini, rispettivamente in prestito a Levante ed Hellas Verona. Moreno è in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni, con l'opzione del controriscatto riservato alla Fiorentina a 17 milioni. Dunque cifre alte per il livello mostrato dal calciatore e per l'elevato tasso di infortunio del centrale, per cui il Levante probabilmente non opterà per il diritto. Anche Valentini è in prestito con diritto di riscatto a una cifra decisamente più bassa: 3 milioni. In tal senso c'è la possibilità che venga riscattato.

I "big" in prestito secco

Continuiamo invece parlando dei top in prestito secco, che dunque saranno sicuramente a disposizione di Mister Vanoli: Riccardo Sottil, ora in prestito al Lecce, ma anche Lucas Beltran e Antonin Barak. L'ex River Plate tra i calciatori viola in prestito in giro per l'Europa è quello che sta rendendo meglio con 15 presenze, un gol e 2 assist con il Valencia. Lui ha dichiarato di voler rimanere a giocare al Mestalla di Valencia, anche se a detta del calciatore argentino l'opzione più probabile è il ritorno a Firenze. Arriviamo poi a Barak: il ceco è in prestito alla Sampdoria e al suo ritorno al Viola Park il suo contratto sarà in scadenza. La Fiorentina dovrà dunque decidere se rinnovargli il contratto o se lasciarlo andare via a zero.

Amatucci, Bianco e non solo

Per concludere arriviamo ai giovani viola in prestito, tutti cresciuti nel vivaio del club gigliato: I tesserati della Fiorentina in prestito lontano dalla nostra penisola sono due: Lorenzo Amatucci e Alessandro Bianco. Il primo è in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni, con opzione di controriscatto dei viola a 5,5 milioni. Fino a oggi ha collezionato 30 presenze condite da 3 assist in Segunda Division con la maglia della Las Palmas. Il secondo, in prestito con diritto di riscatto al PAOK, ha messo a referto 10 presenze con una sola rete in Europa League nel 4-0 contro lo Young Boys. Queste statistiche mantengono incerto il loro riscatto da parte dei club, che al momento riflettono sull'argomento.

I giovani

I talenti viola in prestito non finiscono qui. Infatti molti di loro calcano i campi delle serie minori italiane. Andiamo per ordine: In Serie B c'è la promessa Tommaso Martinelli, che tornerà dal prestito alla Sampdoria per provare a lottarsi la titolarità con De Gea, considerando le grandi prove messe in campo al Ferraris. In prestito secco nella seconda classe italiana ci sono anche: Tommaso Rubino e Filippo Distefano (Carrarese), Maat Daniel Caprini (Mantova), Jonas Harder (Padova) e Lorenzo Lucchesi, che tra questi è l'unico in prestito al Monza con l'obbligo di riscatto condizionato a 2,2 milioni. In Serie C militano: Tommaso Vannucchi (Cosenza), Lorenzo Romani (Lecco), Leonardo Baroncelli (Gubbio), Jacopo Tarantino (Audace Cerignola), Giulio Scuderi (Alcione Milano), Mattia Ievoli (Ospitaletto Franciacorta), Mirko Elia (Forlì) e Riccardo Spaggiari (Arzignano Valchiampo). Concludendo in Serie D calcano il prato verde del Follonica Gavorrano, Francesco Presta e Laerte Tognetti, che al loro ritorno in maglia viola avranno il contratto in scadenza e dunque la società viola dovrà decidere se rinnovargli o lasciarli andare.

Questa la lista completa dei giocatori che torneranno a Firenze a giugno:

Simon Sohm = Bologna (Diritto di riscatto a 14 milioni)

Lucas Beltran = Valencia (Il River Plate ha il 10% sulla futura rivendita. Prestito secco)

Lorenzo Amatucci = Las Palmas (Diritto di riscatto a 5 milioni e controriscatto della Fiorentina a 5,5 milioni)

Alessandro Bianco = PAOK (Diritto di riscatto)

Amir Richardson = Copenaghen (Diritto di riscatto a 9 milioni)

M'Bala Nzola = Sassuolo (Diritto di riscatto a 3,5 milioni)

Matias Moreno = Levante (Diritto di riscatto a 15 milioni e controriscatto per la Fiorentina a 17 milioni)

Tommaso Martinelli = Sampdoria (Prestito secco)

Gino Infantino = Argentinos Juniors (Prestito con diritto di riscatto)

Nicolas Valentini = Hellas Verona (Diritto di riscatto a 3 milioni con il 50% sulla futura rivendita che spetterà alla Fiorentina)

Riccardo Sottil = Lecce (Prestito secco)

Lorenzo Lucchesi = Monza (Obbligo di riscatto condizionato a 2,2 milioni con il 50% sulla futura rivendita alla Fiorentina)

Tommaso Rubino = Carrarese (Prestito secco)

Maat Daniel Caprini = Mantova (Prestito secco)

Jonas Harder = Padova (Prestito secco)

Filippo Distefano = Carrarese (Prestito secco)

Antonin Barak = Sampdoria (Prestito secco)

Tommaso Vannucchi = Cosenza (Prestito secco)

Lorenzo Romani = Lecco (Prestito secco)

Leonardo Baroncelli = Gubbio (Prestito secco)

Jacopo Tarantino = Audace Cerignola (Prestito secco)

Giulio Scuderi = Alcione Milano (Prestito secco)

Mattia Ievoli = Ospitaletto Franciacorta (Prestito secco)

Francesco Presta = Follonica Gavorrano

Mirko Elia = Forlì (Prestito secco)

Riccardo Spaggiari = Arzignano Valchiampo (Prestito secco)

Laerte Tognetti = Follonica Gavorrano (Prestito secco)