L'Atalanta conclude con la terza vittoria in altrettante amichevoli le gare in quel di Clusone: 6-0 il risultato finale contro il Renate. In gol l'attaccante Barrow e il difensore Colley, entrambi con una doppietta, il solito Gomez ed infine anche l'ex giocatore della Fiorentina, Luis Muriel segnalato in gran forma ed accolto con cori esaltanti dai tifosi.