MUNTEANU, Tripletta con la Romania U21 per l'ex viola

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Una grandissima prestazione per l'ex attaccante della Fiorentina Louis Munteanu in questa sosta delle Nazionali. L'attuale calciatore del Cluj, infatti, nella serata di ieri ha segnato una tripletta nella sfida vinta dalla sua Romania Under 21 contro il Montenegro per 6-2. L'ex viola si è trasferito nel club rumeno il 31 luglio scorso per una cifra introno ai 2 milioni di euro.