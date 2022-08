MUNARI, È consulente finanziario: "Calcio era un peso"

Gianni Munari, ex centrocampista della Fiorentina, è diventato consulente finanziario. Come riporta gazzetta.it, l'ex viola aveva preso l'abilitazione da direttore sportivo e da allenatore Uefa B ed aveva lavorato nei quadri del Parma, come vice d.s. e head of scouting, ma ad un certo punto ha deciso di cambiare vita, come racconta a Sport&Business: "Sentivo il bisogno di disintossicarmi dal mondo del calcio, non perché fosse successo qualcosa di spiacevole ma perché il lavoro era diventato un peso e non più un piacere. Avevo ancora due anni di contratto con il Parma, avrei potuto continuare. Ora, però, la mia passione mi porta verso qualcos’altro, poi magari un giorno tornerò nel calcio. Ho visto molti miei compagni bruciarsi, fare investimenti errati, affidarsi a persone scorrette. Questa è la molla che mi ha spinto a passare dall’altra parte della scrivania. Nel momento in cui smetti di giocare, ti rendi conto che devi avere cura dei sacrifici fatti. La carriera sportiva è solo una parentesi, poi inizia una seconda vita nella quale devi essere responsabile e non sperperare ciò che hai guadagnato. In questo l’etica e il rispetto che impari sui campi da calcio, insieme a metodo e disciplina, sono stati per me una guida fondamentale. Sarebbe utile istruire gli atleti sin dai settori giovanili con un’ora di educazione finanziaria a settimana".