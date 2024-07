MONTIEL, Può tornare in Italia: lo vuole l'Alcione in C

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Tòfol Montiel potrebbe tornare in Italia. L'attaccante spagnolo classe 2000, secondo quanto riporta TuttoC, è finito nel mirino di una neopromossa in Serie C, ovvero l'Alcione Milano. Per l'iberico ci sono interessamenti anche di altre squadre importanti. Montiel, che oggi gioca in Spagna con l'Alzira, ha vestito la maglia della Fiorentina tra il 2018 e il 2021, vincendo una Coppa Italia Primavera e mettendo insieme cinque presenze e un gol in prima squadra.