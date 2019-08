MINELLI, Riparte da Teramo: "Mi rimetto in gioco"

Simone Minelli, ormai da qualche settimana un ex viola dopo lo svincolo dalla Fiorentina, è ripartito dal Teramo. Ecco le sue prime dichiarazioni da nuovo calciatore del club abruzzese:

"Ho bisogno di rimettermi in gioco e di rilanciarmi dopo il brutto infortunio patito alla caviglia – racconta Minelli al sito biancorosso - e penso che Teramo sia la piazza ideale per farlo, anche alla luce dell’entusiasmo e dell’ambizione percepiti. Con la Fiorentina ho seguito tutto l’iter formativo, dai Giovanissimi fino all’esordio tra i grandi con mister Montella, prima di cominciare la serie di prestiti in Serie C".

Minelli passa poi a descrivere le proprie caratteristiche, spiegando infine il rapporto con il nuovo allenatore ed i compagni: "Sono un calciatore brevilineo, tecnico, cui piace giocare tra le linee e ritengo che il lavoro del tecnico e questo modulo possano risaltare le mie peculiarità. Con mister Tedino mi lega un bel rapporto dai tempi della Nazionale Under 17, conosco il suo credo calcistico e questo dovrebbe agevolare il mio inserimento. Giorno dopo giorno mi sto integrando sempre meglio in questo gruppo, di cui conoscevo solo Sparacello ai tempi del Trapani. Stiamo lavorando sodo per provare a regalare il massimo a questa piazza ed alla sua tifoseria, che sta già dimostrando in questi primi test la sua vicinanza".