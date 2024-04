MINA, Sirene dal Brasile per l'ex difensore della Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Quale futuro per Yerry Mina? Il difensore colombiano, arrivato a Cagliari a gennaio a titolo definitivo dopo la poco fortunata parentesi con la maglia della Fiorentina, ha un contratto in scadenza il 30 giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza. Secondo quanto riportato da O Globo, il giocatore ha mercato in Brasile, con il Botafogo che avrebbe messo nel mirino l'ex Everton e Barcellona.

Il Botafogo ancora non ha presentato un'offerta ufficiale per il difensore e aspetta il finale di stagione, per capire se potrà affondare il colpo a parametro zero o se dovrà intavolare una trattativa con i sardi. Nelle scorse settimane scorse anche il Gremio aveva chiesto informazioni.