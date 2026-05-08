Social Milenkovic serata da dimenticare: decisivo fallo da rigore per la rimonta dell'Aston Villa (le immagini)

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Pessima serata, quella di ieri, per l'ex difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic e il suo Notthigham Forest, eliminati in semifinale di Europa League dall'Aston Villa dopo un netto 4-0 al Villa Park, che ha ribaltato l'1 a 0 dell'andata maturato al City Ground. Il difensore serbo non è riuscito a mantenere compatta la difesa come nella partita dell'andata, dove giocando insieme a Morato riuscì ad annullare Ollie Watkins e tutto il reparto offensivo della squadra di Emery; invece nel match di ritorno ha commesso alcuni grossolani errori tra cui il decisivo fallo da rigore per una trattenuta in area su Pao Torres, che ha portato alla rete del 2 a 0 di Emiliano Buendia.

Ecco qui il video del fallo da rigore, nelle immagini postate da SkySport: