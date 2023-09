MILAN, Col Cagliari può rifiatare Giroud. Pronto Jovic

INDISCREZIONI DI FV NICO, PUÒ TORNARE IN GRUPPO DA DOMANI: LE SUE CONDIZIONI Arrivano segnali positivi per quanto riguarda le condizioni di Nico Gonzalez. L'argentino, uscito anzitempo nella gara di Conference per un problema tra anca e addome, ha svolto svolto gli accertamenti necessari negli ultimi giorni. Secondo quanto raccolto da... Arrivano segnali positivi per quanto riguarda le condizioni di Nico Gonzalez. L'argentino, uscito anzitempo nella gara di Conference per un problema tra anca e addome, ha svolto svolto gli accertamenti necessari negli ultimi giorni. Secondo quanto raccolto da... NOTIZIE DI FV DOMENICA SPORTIVA, RICEVE ATTESTATO GENTILEZZA NELLO SPORT La Domenica Sportiva, curata da Paola Arcaro e condotta da Simona Rolandi, ha ricevuto l'attestato di gentilezza per il racconto delle emozioni dello sport, contribuendo al percorso nazionale "Costruiamo Gentilezza", guidato da Luca Nardi, dove i bambini... La Domenica Sportiva, curata da Paola Arcaro e condotta da Simona Rolandi, ha ricevuto l'attestato di gentilezza per il racconto delle emozioni dello sport, contribuendo al percorso nazionale "Costruiamo Gentilezza", guidato da Luca Nardi, dove i bambini... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 25 settembre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi