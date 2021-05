MIHAJLOVIC, Sabatini: "Vuole restare a Bologna"

"Mihajlovic ci ha detto che resterà a Bologna". A parlare è Walter Sabatini, che ha voluto mettere un punto sulle voci di un futuro del serbo lontano dai rossoblu, commentadole con questa frase che non lascia spazio a interpretazioni. In realtà, con tutte le panchine che devono ancora assestarsi, non è detto che anche Mihajlovic venga tirato in ballo, anche se - secondo il Corriere dello Sport - solo una proposta veramente allettante e proveniente da una big, potrebbe smuovere la volontà di Mihajlovic di restare al Dall'Ara.