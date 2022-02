MERLO, Sbagliato attaccare Rocco: farà ancora tanto

Claudio Merlo, protagonista del secondo scudetto viola, commenta le parole di Commisso e le riflessioni del patron viola dopo le critiche ricevute nei giorni scorsi a seguito della cessione di Vlahovic alla Juve. "Non vedo perché prendersela con Commisso - dice a Tuttomercatoweb.com - ha fatto di tutto per trattenere Vlahovic a Firenze, gli ha offerto il massimo che poteva ma il problema è che il serbo aveva l'accordo con la Juve. Sono convinto che la maggior parte del tifo sia con Commisso: ha fatto una squadra buona e il prossimo anno sarà ancora più forte. Tornando a Vlahovic, o non lo facevi giocare o sennò lo devi vendere. Ora comandano i giocatori e quando vedono che si mettono la mano sul petto e sullo stemma, i tifosi si devono mettere a ridere e guardare avanti".

Commisso magari è un po' troppo permaloso in riferimento a certe critiche?

"E'' venuto qui e ha fatto quel che ha fatto, sta costruendo il Centro Sportivo e una squadra buona. Ha ragione. Lui dice: faccio di tutto per la Fiorentina e mi criticano. Commisso quel che ha detto ha fatto, cosa si vuole di più? Io a un presidente così non gli direi niente. Certi giocatori, ripeto, non si possono fermare".

Ha ragione a fermarsi a riflettere?

"Sì, è chiaro che ognuno ha il suo carattere ma vedendo ciò che ha fatto alla Fiorentina ha ragione. Arrivano delle critiche perché viene venduto un calciatore per cui si prendono 80 milioni. Voglio vedere quale altra società non lo dava via. Come si fa? Se perdiamo Commisso perdiamo un presidente che crede nella Fiorentina. Bisogna tenerlo. Poi ognuno la pensa come vuole ma per me Commisso ha fatto e, se non gli rompono le scatole, farà ancora molto per la Fiorentina".