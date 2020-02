MATRI, Si allena con il Monza ma non sarà tesserato

L'ex attaccante della Fiorentina, Alessandro Matri, si è allenato con il Monza agli ordini di Cristian Brocchi. Per lui, svincolato di lusso, è un modo di tenersi in forma in questo periodo in attesa di una chiamata dalla Serie A. Il centravanti classe '84 infatti non sarà tesserato dal club biancorosso visto che la sua volontà - come ribadito più volte al Pescara - è di continuare a giocare ad alti livelli.