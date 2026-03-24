Massimo Orlando: "Vanoli è l'allenatore che ha fatto meglio tra i subentrati"
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A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex viola Massimo Orlando, che alla domanda su quale allenatore subentrato durante la stagione abbia fatto meglio, ha risposto: "Vanoli, perché ha recuperato 18 punti e sinceramente la squadra ha dimostrato molto nell'emergenza. Ha preso una Fiorentina con pochi punti, con uno spogliatoio spaccato, senza ds e ha dovuto fare tutto da solo.
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