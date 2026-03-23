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Torreira è a Firenze e fa visita ad un Viola Store: l'immagine
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Lucas Torreira è rimasto legato a Firenze e si gode i giorni di riposo vista la pausa per le nazionali nel capoluogo toscano. L'ex centrocampista della Fiorentina, oggi al Galatasaray, è stato immortalato in un Viola Store del centro a cui ha fatto visita in questi giorni a Firenze prima di tornare a Istanbul, dopo che ieri si è visto dal vivo anche la partita tra Fiorentina e Inter al Franchi.
Questa l'immagine pubblicata dallo stesso Viola Store sui propri canali social:
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