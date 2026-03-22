Pazzini: "Oggi un crocevia-Scudetto per l'Inter. Viola in ripresa"

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L’ex attaccante di Fiorentina e Inter, Giampaolo Pazzini, si è così espresso a SportMediaset sulla partita di stasera tra le due squadre: “L’Inter sa che la gara di oggi è importantissima perché, in caso di risultato negativo, la pressione salirebbe alle stelle. La Fiorentina è in ripresa e quindi darà del filo da torcere, poi, al contrario di quanto è sempre successo storicamente, credo non ci saranno tanti gol. I nerazzurri hanno un buon vantaggio in ottica scudetto, ma quello del Franchi sarà un crocevia importante perché potrebbe dare un segnale definitivo alle avversarie”.