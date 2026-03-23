Di Chiara su Fiorentina-Inter: "Grande reazione dei viola. Pongracic? Mai rigore"

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Su TMW Radio, durante Maracanà,spazio all'ex calciatore Alberto Di Chiara, che ha commentato così il momento della sua Fiorentina: "Ho visto una reazione, l'Inter era molto compassata in realtà. Hanno fatto tanti passaggi i nerazzurri, lenta e prevedibile. La Fiorentina ha reagito bene al gol-lampo. Ora a Verona la Fiorentina potrebbe dare una svolta con una vittoria. Il rigore di Pongracic? Ne hanno dati anche di peggio, per me non è mai rigore in una situazione così ma come regolamento in teoria...però è in corsa, come fai a darlo? Però non c'è equità di giudizio".