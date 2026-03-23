L'Argentina convoca Martinez Quarta: l'ex viola torna in Nazionale dopo due anni

vedi letture

Lucas Martinez Quarta torna in Nazionale argentina grazie a un infortunio: è di poco fa infatti la notizia cheil difensore dell'Olympique Marsiglia, Leonardo Balerdi, è stato escluso dalla lista di convocati per gli impegni di marzo dell'Albiceleste con Mauritania e Zambia "per infortunio", questo quanto riferisce la Federcalcio argentina. "In sua sostituzione, lo staff tecnico convoca Lucas Martínez Quarta", la decisione annunciata pubblicamente. Dunque, spazio all'ex centrale della Fiorentina, che ha lasciato la Serie A e la Viola nel gennaio 2025 per approdare al River Plate. Esattamente nel club in cui è cresciuto e ha mosso i primi passi nella carriera da calciatore. Un lieto ritorno per Martinez Quarta. Il difensore classe '96 infatti non metteva piede nel ritiro dell'Argentina campione del Mondo 2022 praticamente da quasi due anni: l'ultima chiamata risale alla Copa America del 2024, con i soli 7 minuti disputati contro il Perù nell'arco invece delle sei partite disputate dai suoi compagni di Albiceleste.

La lista completa dei convocati

Portieri: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique Marsiglia), Juan Musso (Atletico Madrid).

Difensori: Nahuel Molina (Atletico Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Cristian Romero (Tottenham), Leonardo Balerdi (Olympique Marsiglia), Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Otamendi (Benfica), Tomás Palacios (Estudiantes), Nicolás Tagliafico (Olympique Lione), Gabriel Rojas (Racing), Marcos Acuña (River Plate).

Centrocampisti: Leandro Paredes (Boca Juniors), Máximo Perrone (Como), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea), Valentín Barco (Racing Strasburgo), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen).

Attaccanti: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Gianluca Prestianni (Benfica), Nicolás González (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), José López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atletico Madrid).