MARESCA, Dovevamo essere più cinici col Bournemouth

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Enzo Maresca è rimasto un po' frustrato per aver conquistato solo un punto dopo per aver dominato il primo tempo contro il Bournemouth. Il Chelsea era passato in vantaggio dopo appena 13 minuti grazie al solito Palmer e il portiere del Bournemouth Mark Travers ha effettuato una serie di ottime parate. Ma nella ripresa le Cherries hanno pareggiato grazie al rigore di Justin Kluivert e sono passate in vantaggio grazie a un bel tiro di Antoine Semenyo: "È stato probabilmente uno dei nostri migliori primi tempi della stagione. Il modo in cui abbiamo giocato con e senza palla, il modo in cui abbiamo creato tante occasioni...

Abbiamo tirato circa 15 volte, il primo tempo sarebbe dovuto finire con un punteggio diverso, meritavamo almeno il 2-0. Poi siamo calati un po' dopo il rigore e probabilmente dobbiamo capirne il motivo. È un un peccato, bisognava essere più cinici".