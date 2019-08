MALUSCI, Llorente nome che mi riporta a Cecchi Gori

L’ex calciatore della Fiorentina, Alberto Malusci, ha parlato del momento dei viola. Ecco ciò che ha detto: "Nainggolan? Non credo che l'Inter lo possa tenere. Se il nodo è l'ingaggio e le cose si vogliono fare, lo accontenteranno. Lirola? Un terzino come lui mancava da tanti anni a Firenze, ha corsa e forza e viene da due campionati importanti. Llorente? Si sta parlando di un nome che ha calcato campi importanti di società importanti. Rivedere la Fiorentina con questi nomi mi fa venire in mente quella di Cecchi Gori, quando tutti gli anni venivano fatti acquisti mirati. In un primo momento ho pensato all'esonero di Montella, poi Commisso ha voluto conoscerlo e parlarci e questo è stato un gesto di grande intelligenza. Il neopresidente viola è stato veramente da ammirare e credo sia stata la scelta migliore".