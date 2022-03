MALESANI, Sarei rimasto a Firenze ma VCG non voleva

L’ex allenatore della Fiorentina, Alberto Malesani, ha parlato così del suo passato in viola: "Quando presero Edmundo mi chiamò Antognoni, scusandosi perché con Vittorio Cecchi Gori non ci avevano detto nulla, eravamo in ritiro a Coverciano. Però era un grande acquisto, pur cavallo da domare. Quando tornò in Brasile mi dico bravo e mi vanto perché bisognava far quadrare il cerchio del gruppo perché Bati e Rui e il gruppo non lo avevano accettato di buon grado perché aveva comportamenti non consoni, infatti io gli feci fare panchina e lui andò via. A Parma invece fece una partita strepitosa tanto che se sono andato al Parma è merito suo. Batistuta e Rui Costa mi volevano molto bene, e gli sarò sempre grato. Chiesi loro di dare fiducia a Edmundo perché in allenamento faceva vedere grandi cose e in più mi ascoltava tantissimo, più di tanti altri. Aveva un’intelligenza tattica pazzesca, poteva fare qualsiasi ruolo. Il mio addio? Ero pronto a rinnovare il contratto e tutta Firenze mi voleva, ma Vittorio no. Il suo difetto è che aveva troppo protagonismo. Quando mi accordai con il Parma poi lui fece di tutto per trattenermi ma ormai era troppo tardi”.