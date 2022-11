M. ORLANDO, Farei scambio Sabiri-Zurkowski. Boga...

Così l’ex attaccante viola, Massimo Orlando, a TMW Radio sui temi più attuali in casa Fiorentina a partire da Nico Gonzalez: “Ieri Joe Barone era a cena con lui, il che fa capire la volontà di puntare ancora sul giocatore. Al di là dei discorsi economici, quando è in forma è in grado di fare la differenza. In una stagione con una competizione europea può rivelarsi un fattore in più”.

Cosa pensa di Boga come possibile nome di mercato?

“Nel calcio di oggi i giocatori che saltano l’uomo sono fondamentali. Commentando i mondiali mi sono imbattuto in partite in cui pochi sono abili nell’uno contro uno. Non so perché Boga non sia riuscito ad esplodere all’Atalanta, ma lui è un profilo di qualità”.

Sabiri per Zurkowski sarebbe un cambio ideale che farebbe?

“Se penso ad un investimento futuro direi di sì, perché Zurkowski è evidentemente fuori dal progetto di italiano. In prospettiva Sabiri invece potrebbe essere la scelta giusta”.