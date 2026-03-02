Colantuono avvisa la Fiorentina: "Con Vanoli ha reagito. Oggi è importante"

vedi letture

Chiamato in causa da Tuttomercatoweb.com, nella consueta rubrica "A tu per tu", il tecnico Stefano Colantuono ha dato una breve risposta anche sulla Fiorentina. Per l'allenatore sarà uno snodo fondamentale la gara di stasera, che vedrà i viola opposti all'Udinese: "La Fiorentina ha una rosa di livello. Da quando è arrivato Vanoli comunque lotta e prova a reagire. Oggi sarà importante".