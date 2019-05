LIVERANI, Lecce in A: non ci avrei scommesso un euro

Fabio Liverani, allenatore del Lecce ed in passato ex centrocampista viola tra le altre, ha così commentato a MC Sport la promozione dei salentini in Serie A: "Sul Lecce promosso in A inizialmente avrei scommesso zero. C'erano delle corazzate come Benevento, Verona e Palermo... La società è seria ed è guidata da giovani esperti in tanti settori, sono persone equilibrate. La Serie A deve essere un lancio per un nuovo stadio e il centro sportivo. Bisogna creare una base solida, poi avere un pizzico di fortuna e cercare di creare una squadra per poterti salvare. È inutile fare delle spese folli sperando nella salvezza, e lo dico contro i miei interessi. Il progetto Frosinone è in questo caso molto corretto: ha una base forte con lo stadio e il centro sportivo per il settore giovanile. Finale di Coppa Italia? Spero che vinca la Lazio. Mio modello? Stimo molto Giampaolo".