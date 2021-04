LANDUCCI, La Fiorentina sarebbe da 7ª-8ª posizione

Sulle colonne del Corriere Fiorentino si trova un'intervista a Marco Landucci, ex portiere viola e storico collaboratore dell'allenatore Massimiliano Allegri. "Per fortuna la risposta dei tifosi ha fermato la Superlega", una parte del giudizio, che si concentra però anche sull'altro lato della medaglia: "Chiediamoci perché molte grandi sono in difficoltà". Inevitabili riflessioni sulla Fiorentina, a suo parere "tra le più penalizzate dall'assenza di pubblico, ho visto tutti contenti dopo Verona ma serve attenzione, non è ancora salva" e sulla partita di domenica contro la Juve: "Entrambe hanno obiettivi concreti, sarà una gara spigolosa come sempre. Da entrambe ci saremmo aspettati di più: per i nomi che ha, la Fiorentina potrebbe stare al settimo-ottavo posto".