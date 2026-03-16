Dagli inviati A Cremona centinaia di tifosi del Leicester per Vardy (non convocato): le immagini

vedi letture

Stasera a Cremona si giocherà la sfida salvezza con la Fiorentina e nella città lombarda c'è già clima di attesa. In particolare però si possono incontrare diversi tifosi del Leicester, arrivati dall'Inghilterra per l'ex pupillo Vardy. Dall'inizio dell'anno almeno 400 tifosi inglesi sono venuti appositamente per ammirare l'attaccante.

In questa gara però non potranno applaudirlo in campo visto che il giocatore della Cremonese non ha recuperato da una botta presa nella precedente partita e per questo non è stato convocato da Davide Nicola. Nel centro città però i suoi fan espongono maglie e sciarpe ad hoc, come mostrano le immagini di FirenzeViola.