L'ex viola Marco Turati verso l'addio al Siracusa dopo il ko con Sorrento

Dopo il ko di misura con il Sorrento, c'è aria di contestazione e ribaltoni in casa del Siracusa. La squadra siciliana è allenata dall'ex collaboratore di Vincenzo Italiano alla Fiorentina, Marco Turati, che dalla scorsa stagione ha preferito un'avventura da allenatore. Avventura che però sta per finire visto che la squadra è ultima a tre punti e i tifosi, dopo il ko, hanno inscenato una contestazione al “De Simone” contro il presidente Alessandro Ricci e alcuni giocatori, chiedendo maggiore impegno.

La squadra ha dialogato con gli ultras, mantenendo i toni calmi sotto lo sguardo delle forze dell’ordine, come riporta la testata Sporticily.it. La società sta riflettendo sull'esonero ma non è escluso che sia lo stesso Turati a dimettersi. La piazza è legata al tecnico che lo scorso anno l'ha riportata in serie C ma i risultato nella nuova categoria non arrivano e a Turati viene contestato il suo stile di gioco offensivo, che porta la squadra a giocare alta e a rischiare molto.