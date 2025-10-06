Cagliari, l'ex viola Mina infortunato: niente Nazionale e a rischio col Bologna
(ANSA) - CAGLIARI, 06 OTT - Distrazione di basso grado al soleo del polpaccio destro per il difensore del Cagliari Yerry Mina. È il verdetto degli accertamenti medici eseguiti oggi dopo l'infortunio subito domenica a Udine e l'uscita dal campo al 20' del primo tempo. Il centrale, liberato dalla Federazione colombiana dagli impegni con la sua nazionale, inizierà a Cagliari le terapie per recuperare dall'infortunio. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del club rossoblù. Tempi di recupero stimati in circa due settimane. La presenza del difensore colombiano per la gara del 18 ottobre, dopo la sosta, alla Unipol Domus contro il Bologna è fortemente a rischio. (ANSA).
Ex viola
