Polemiche in Espanyol-Betis, Joaquin sbotta: "Vinto anche giocando contro 13"

vedi letture

Polemiche a non finire dopo Espanyol-Betis, con un rigore negli ultimi istanti a favore dei catalani parato da Pau López che ha permesso agli andalusi di conquistare la vittoria per 1-2, senza subire il pareggio. I biancoverdi, al termine della gara, hanno espresso il loro dissenso e tra i pareri più illustri c'è stato quello di Joaquin, ex esterno offensivo della Fiorentina oggi dirigenti del Betis, che non ha trattenuto la sua frustrazione e ha pubblicato una storia su Instagram contro l’arbitro: "Oggi abbiamo vinto nonostante giocassimo contro 13", lamentandosi apertamente.

Con il passare delle ore, però, Joaquín ha probabilmente realizzato che il post era frutto dell’emozione post-partita e ha deciso di rimuoverlo. La storia è sparita dal suo profilo prima delle 24 ore previste per la cancellazione automatica di questo tipo di contenuti. Oltre a essere un’icona del campo, Joaquín ricopre oggi ruoli nella Direzione Sportiva e nella rappresentanza istituzionale del Betis, e probabilmente la decisione di eliminare la storia riflette la volontà di non alimentare ulteriormente le polemiche sull’arbitraggio.