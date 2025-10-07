Di Livio non ha dubbi su Vlahovic: "Sia il titolare e la Juventus lo rinnovi"

Angelo Di Livio, ex giocatore di Fiorentina e Juventus, ha parlato a TuttoJuve.com del rendimento degli attaccanti della squadra di Tudor lanciando una provocazione: "Non so quel che succederà con Vlahović, ma lui deve essere il titolare di questa squadra. Punto. Non so come sia la situazione dal punto di vista contrattuale, ma in campo deve scendere dall'inizio. David e Openda non stanno facendo benissimo, ma bisogna dargli del tempo. Poi tornando a Vlahović, la Juve deve provare a proporgli il rinnovo. Certo non alle stesse cifre, perché guadagna tantissimo".

Sulla corsa scudetto, "Soldatino" Di Livio ha aggiunto: "La Roma sta facendo bene, non credo però sia pronta per lo Scudetto. Vedo bene Napoli, Inter e Milan, la Juve deve inserirsi ma col cambio di mentalità".