Distorsione per Barak nel test in famiglia con la Sampdoria. Domani gli esami

Distorsione per Barak nel test in famiglia con la Sampdoria. Domani gli esamiFirenzeViola.it
© foto di MATTEO PAPINI
Oggi alle 16:20Ex viola
di Redazione FV

Problemi in casa Sampdoria e più in particolare per Antonin Barak, in vista del rientro dei campionati. Durante questa settimana di sosta i blucerchiati hanno svolto un'amichevole interna contro la propria Under 20 e a farne le spese è stato il ceco, in prestito a Genova in prestito secco dalla Fiorentina. Come riporta Il Secolo XIX, dopo aver accusato un problema fisico nel corso del test in famiglia, il ceco ha provato a proseguire ma, poco prima dell’intervallo, ha chiesto il cambio.

Come scrive il quotidiano nelle sue pagine sportive, sembra che si tratti di una distorsione, quindi non preoccupa particolarmente la sua situazione. Lunedì verrà sottoposto ad esami strumentali per conoscere meglio l'entità del problema.