L'ex Fiorentina Montella premiato come allenatore del 2024 dall'Università di Istanbul

L'ex allenatore della Fiorentina, ora ct della Turchia, Vincenzo Montella, è stato premiato come tecnico dell'anno 2024 assegnato da studenti e staff dell'Università di Istanbul che ha premiato come miglior giocatore l'interista Calhanoglu.

L'allenatore ha voluto esprimere la sua soddisfazione sui social, con un lungo post: "Studenti e staff dell'Università di Istanbul Okan mi hanno reso degno del premio "Direttore tecnico dell'anno" con i loro voti agli Sports Awards 2024. Questo premio ha per me un significato speciale in quanto riflette l'apprezzamento dei giovani che sono il futuro della Turchia. Esprimo loro i miei ringraziamenti. Mi congratulo anche con il capitano della squadra Hakan Çalhanoglu che è stato scelto come "calciatore dell'anno".

"Abbiamo dimostrato il successo del raggiungimento dei quarti di finale di EURO 2024 come prodotto di soli 9 mesi di lavoro con il nostro gruppo di nomi talentuosi e caratteristici - ha scritto ancora Montella - Ho ricevuto questo premio non solo per me, ma per la mia squadra e i miei giocatori. Grazie all'unità e all'ambiente familiare creati nel nostro team, il successo è arrivato. Dobbiamo anche apprezzare il sostegno dei turchi che sono con noi ovunque. I play-off con l'Ungheria davanti a noi per raggiungere la A League della UEFA Nations League. La nostra competizione per la Coppa del Mondo 2026 inizierà da settembre. Porterò sempre con me la responsabilità che comporta questo premio. Desidero festeggiare insieme i migliori traguardi"