L. AMORUSO, La società dovrà proteggere Italiano

Lorenzo Amoruso, ex difensore viola, compie oggi 50 anni: "Non ho fatto una festa ma solo una cena con degli amici intimissimi, abbiamo brindato in pochi anche perché col problema del Covid non si possono fare grandi cose. Italiano? Lo Spezia aveva una bella fisionomia, una bella tattica, un bell'io. Il tecnico ha fatto un gran bel lavoro e ha avuto la possibilità di portare i liguri dalla C1 alla Serie A con un'intelaiatura che è rimasta più o meno sempre la stessa. La società dovrà proteggerlo, perché le sue idee di gioco sono dispersive e soprattutto dispendiose. Ci sarà bisogno di una collaborazione fisico-mentale di tutta la squadra. Gattuso? Quando vai a utilizzare un procuratore che ti porta un allenatore del genere e che ti può garantire giocatori di livello non ti puoi far spaventare da certe sue richieste: si sa che funziona così. Anche perché in passato, le commissioni, la Fiorentina le ha pagate ai vari Ramadani".