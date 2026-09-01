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È fatta per Mandragora al Torino, ora può arrivare Goncalves

È fatta per Mandragora al Torino, ora può arrivare GoncalvesFirenzeViola.it
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Oggi alle 15:48Primo Piano
di Giacomo A. Galassi
fonte da Milano, Niccolò Santi
La Fiorentina chiude una doppia operazione in uscita e in entrata, con l'addio di Mandragora in direzione Torino e Goncalves pronto ad approdare a Firenze

Si è definitivamente sbloccata la trattativa che dovrebbe portare Rolando Mandragora al Torino. Dopo l'accordo arrivato qualche ora tra i club per un'operazione a titolo definitivo per una cifra attorno agli 8 milioni di euro, è arrivato anche l'ok del calciatore al trasferimento. Mandragora firmerà un contratto di tre anni più un altro opzionale

Ora arriva Goncalves

L'uscita di Mandragora diventa determinante anche per poter arrivare a Pedro Goncalves abbassando il monte ingaggi ed incassando anche una buona cifra per il classe '97, in cui è stato fondamentale l'inserimento dell'agente del calciatore portoghese Pedro Mendes per arrivare a dama di un affare chiuso a poche ore dal gong del calciomercato italiano. Goncalves approda alla Fiorentina in prestito oneroso a 2.5 milioni di euro con riscatto a 22.5.